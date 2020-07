Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il accepter un échange Griezmann-Neymar ?

Publié le 3 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'Antoine Griezmann traverse une période très délicate au FC Barcelone, la presse espagnole a relancé l'idée d'un échange avec Neymar qui ferait les affaires du Barça, incapable de paye l'indemnité de transfert réclamée par le PSG. Mais le club de la capitale aurait-il intérêt à accepter un tel deal ?

Arrivé au FC Barcelone il y a un an pour 120M€, Antoine Griezmann peine à s'imposer et à justifier l'investissement consenti par le club catalan. Pire encore, depuis l'arrivée de Quique Setién, le Français semble clairement relégué au second plan comme, et cela ne s'est pas arrangé depuis la reprise. L'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid est en effet relégué sur le banc de touche au profit d'Ansu Fati. Contre les Colchoneros , Antoine Griezmann n'est par exemple entré qu'à la 90e minute de jeu. Une humiliation pour le Champion du monde qui ne semble plus en odeur de sainteté en Catalogne. A tel point que son avenir est relancé et la presse espagnole n'hésite pas à évoquer l'idée d'un échange contre Neymar. Serait-ce une bonne chose pour le PSG ?

L’hypothèse d'un échange Griezmann-Neymar relancée en Espagne