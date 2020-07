Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu répète la même erreur qu’avec Neymar...

Publié le 3 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, ne semble pas avoir appris des erreur commises l’été dernier, avec Neymar et le Paris Saint-Germain.

Le dernier mercato estival a été rythmé par le feuilleton Neymar. Pendant des longs mois, on a assisté à un long bras de fer entre le Paris Saint-Germain et le Brésilien, qui souhaitait retrouver Lionel Messi en Catalogne. Finalement, il est resté au PSG... et ne semble même jamais avoir été proche d’un véritable retour au Barça. Dans les semaines qui ont suivi la fin du mercato, on s’est en effet aperçus que les Catalans n’ont jamais été proches des exigences de Leonardo, pour laisser filer Neymar. C’est pour cela que le Barça a tenté de proposer Ivan Rakitic ou encore Ousmane Dembélé en échange, au PSG, qui ne souhaitait que du cash. Neymar avait même exhorté le président Josep Maria Bartomeu à faire un plus gros effort, comme le révélait Guillem Balague en aout dernier... mais n’a pas vraiment été écouté.

Lautaro Martinez, le Neymar de l’été 2020 du Barça

L’histoire semble se répéter. Cette fois ce n’est pas Neymar, qui est pourtant toujours lié au FC Barcelone à en croire la presse catalane. Il s’agit de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter et demande particulière de Lionel Messi, à Josep Maria Bartomeu. Ce dossier a commencé à faire parler de lui dès cet hiver. Le joueur aurait en effet fait forte impression au sextuple Ballon d’Or, lors de la double confrontation en phase de poules de la Ligue des Champions. Ensuite, en Italie comme en Espagne, on a officiellement lancé le feuilleton Lautaro Martinez. Sport a notamment expliqué que l’Argentin aurait trouvé un accord contractuel avec le Barça, notamment concernant un salaire de 10M€ par an. En Italie, Il Corriere dello Sport a parlé de plusieurs échanges, comme avec Antoine Griezmann ou encore Junior Firpo ou Ousmane Dembélé. Les deux clubs se sont même renvoyés la balle par médias interposés et Lautaro Martinez n’a jamais publiquement exprimé le souhait de partir à Barcelone.

