Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, Griezmann... Une solution toute trouvée ?

Publié le 3 juillet 2020 à 12h00 par A.D.

Depuis de longs mois, le FC Barcelone serait déterminé à recruter Lautaro Martinez. L'Inter serait prêt à se montrer moins intransigeant grâce à Antoine Griezmann.

Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le Barça voudrait absolument recruter un numéro 9. Dans cette optique, le club catalan aurait coché plusieurs noms et fait de Lautaro Martinez sa grande priorité. Alors que l'Inter ne réclamerait pas moins de 111M€ pour son numéro 10, le FC Barcelone, qui aurait été fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, n'aurait pas les moyens de débourser une telle somme. Ce qui bloquerait totalement ce dossier. Malgré tout, le FC Barcelone pourrait avoir une chance de rafler la mise.

Antoine Griezmann, la clé pour Lautaro Martinez ?