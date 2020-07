Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive à venir pour l'avenir de Griezmann ?

Publié le 3 juillet 2020 à 9h00 par T.M.

Comme annoncé ces dernières heures, Maud Griezmann, soeur et agent d’Antoine Griezmann, est attendue prochainement à Barcelone pour s’expliquer avec la direction. Un entretien qui pourrait bien avoir de grosses répercussions sur l’avenir du Français.

Rien ne va plus pour Antoine Griezmann au FC Barcelone et son entrée dans les arrêts de jeu de la rencontre face à l’Atlético de Madrid en est le témoin. Depuis son arrivée, le Français n’arrive pas à trouver sa place et alors que cela aurait pu se résoudre avec le temps, cela n’est pas le cas. En difficulté sur le terrain, Griezmann a même pris place sur le banc de touche lors des dernières sorties du Barça. Des choix de Quique Setien qui interrogent forcément, aussi bien les observateurs que le principal intéressé. Ne comprenant pas le pourquoi du comment de sa situation actuelle, le joueur de 29 ans devrait toutefois en savoir plus très rapidement.

Griezmann-Barça, les explications !