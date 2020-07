Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién sur un siège éjectable ?

Publié le 3 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

En délicatesse du côté du FC Barcelone ces derniers temps, Quique Setién pourrait encore sauver sa peau et espérer s’asseoir sur le banc du Barça la saison prochaine. Explications.

Sur les quatre derniers matchs disputés par le FC Barcelone, une seule victoire a été obtenue par la plus petite des marges face à l’Athletic Bilbao (1-0). Sinon, le Barça n’a jamais pu faire mieux que des nuls, compliquant considérablement ses chances de mettre la main sur le titre de champion de la Liga. Néanmoins, et alors que le cas Griezmann et que son influence au sein de son vestiaire ne font que le desservir, Quique Setién aurait encore les cartes en main pour son avenir.

Setién au Barça la saison prochaine, si…