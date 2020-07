Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann va-t-il quitter le Barça cet été ?

Publié le 2 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann voit son avenir s'inscrire en pointillés en Catalogne. Barré par Lionel Messi, le Français va-t-il partir un an seulement après son arrivée.

Petit à petit, Antoine Griezmann commence à perdre sa place au FC Barcelone. Le Champion du monde, est relégué sur le banc par Quique Setién qui l'a même fait entrer que deux petites minutes pour le choc contre l'Atlético de Madrid mardi soir (2-2). Un choix que le technicien espagnol ne semblait pas regretter après la rencontre : « Demain, je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c'est une décision qu'il comprendra, car c'est un grand joueur, un grand professionnel et un grand homme ». Une situation qui relance les rumeurs d'un départ d'Antoine Griezmann seulement un an après son arrivée pour 120M€ il y a un an. Mais va-t-il quitter le Barça ?

La tension monte pour Griezmann