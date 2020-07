Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces deux gros noms qui pourraient remplacer Quique Setien...

Publié le 2 juillet 2020 à 11h30 par La rédaction

Après une vague de mauvais résultats, le FC Barcelone a perdu la tête du classement de la Liga, au profit du Real Madrid. Des résultats qui jetteraient un coup de froid sur l’avenir de Quique Setien, en difficulté sur le banc des Blaugrana. Et sa succession semble toujours plus se préciser…

Quique Setien est sur un siège éjectable. Après deux mauvais résultats face au Celta Vigo et face à l’Atlético de Madrid (deux matchs nuls 2-2), l’ancien entraîneur du Bétis Séville semble plus que jamais sur la sellette, et son avenir est toujours plus flou. Sous contrat pendant encore un an au Barça, une autre année en option pourrait être activée selon les résultats de l’élection présidentielle qui aura lieu l’année prochaine au FC Barcelone. Le technicien des Blaugrana pourrait être rapidement débarqué, et deux pistes semblent se dessiner…

Koeman, contact repris

Comme révélé par le10sport.com , le FC Barcelone a repris contact avec Ronald Koeman. L’actuel sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise pourrait être choisi par le Barça pour venir remplacer Quique Setien sur le banc barcelonais. Sollicité l’hiver dernier pour prendre la place d’Ernesto Valverde, Koeman aurait aujourd’hui été recontacté par le Barça qui souhaiterait donc faire de lui son entraîneur principal la saison prochaine. Passé par le Barça entre 1989 et 1995, l’ancien international néerlandais connaît parfaitement la maison et les principes du jeu barcelonais, et pourrait être un bon choix à la tête de l’équipe première. Cependant, cette arrivée pourrait se faire seulement une fois que Koeman aura pris la décision de quitter la sélection nationale des Pays-Bas. La grande priorité barcelonaise serait ailleurs…

Xavi, la priorité numéro 1 des Catalans