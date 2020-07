Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de David Alaba sur son avenir !

Publié le 2 juillet 2020 à 16h15 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba s’est confié sur son avenir en Bavière et une possible prolongation.

Avec le départ de Thiago Silva une fois la Ligue des Champions terminée, le PSG doit trouver un renfort en défense centrale. Si Thomas Tuchel pourra toujours compter sur Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Abdou Diallo, Leonardo semble vouloir renforcer ce secteur. Et pour cela, le directeur sportif parisien regarderait du côté du Bayern Munich. S’il a notamment été question d’un vif intérêt pour Lucas Hernandez, le nom de David Alaba a également été évoqué. Polyvalent, l’Autrichien peut évoluer dans le couloir gauche ou en défense centrale. D’ailleurs, Alaba n’a plus qu’un an de contrat en Bavière et pour le moment, l’idée de le voir prolonger est encore floue. La porte pourrait-elle donc s’ouvrir pour un départ cet été ?

« Je vais devoir prendre une décision »