Mercato - PSG : David Alaba a déjà tranché pour le PSG !

Publié le 2 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Annoncé parmi les cibles du PSG pour remplacer Thiago Silva, David Alaba ne ferait pas du club de la capitale une priorité pour son avenir. Explications.

Si Thiago Silva terminera bien la campagne de Ligue des Champions avec le PSG, la page sera ensuite tournée. En effet, Leonardo n’a pas souhaité continuer l’aventure avec le capitaine de Thomas Tuchel. A 35 ans, le Brésilien va donc devoir se trouver un nouveau challenge tandis que le PSG va lui devoir trouver une solution en défense centrale. Et pour remplacer Thiago Silva, Leonardo regarderait notamment au Bayern Munich où les noms de Lucas Hernandez et de David Alaba auraient été cochés. Alors que l’Autrichien n’a plus qu’un an de contrat, la porte pourrait s’ouvrir pour un départ. Néanmoins, il semblerait qu’Alaba ait déjà tranché concernant sa prochaine destination.

Priorité à l’Espagne !