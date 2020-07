Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qatar, PSG... Cette énorme révélation sur le projet de Boudjellal !

Publié le 2 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que des investisseurs saoudiens souhaiteraient se placer à l'OM afin de concurrencer le Qatar et le PSG, Mohamed Ayachi Ajroudi tord le cou à ces rumeurs.

« Le club n'aura pas le drapeau saoudien. Ce n'est pas aussi simple, les médias disent : Les Saoudiens arrivent et vont se battre contre les Qatariens du Paris SG. Dans le tour de table, les Saoudiens et les Émiratis ne dépasseront pas la majorité, il y aura des entreprises de tout le bassin méditerranéen sans exclusion ». Interrogé sur la possibilité de voir un gros fonds d'investissement saoudien venir rivaliser avec le Qatar et le PSG, Mohamed Ayachi Ajroudi a rapidement mis les choses au clair. Journaliste très actif sur le dossier de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a d'ailleurs confirmé cette tendance.

« Ne croyez pas à une bataille Qatar/Arabie Saoudite autour de l'OM»