Mercato - PSG : Un protégé de Tuchel a déjà anticipé son départ !

Publié le 2 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il semble avoir retrouvé des couleurs depuis quelques mois avec le PSG, Leandro Paredes a les idées claires pour son avenir et sait qu’il quittera un jour le Parc des Princes pour retourner à Boca Juniors.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, et alors qu’il avait connu des débuts difficiles à son arrivée au club en janvier 2019, Leandro Paredes (26 ans) va-t-il porter de longues années le maillot parisien ? Difficile de se projet aussi loin pour le milieu de terrain argentin, qui parvient malgré tout à retrouver un bon niveau depuis plusieurs mois, et semble disposer de la confiance de Thomas Tuchel. Interrogé mercredi sur la chaine Youtube de Giaco, Paredes a évoqué ses projets d’avenir et notamment son futur départ… pour l’Argentine !

« La dernière étape sera un retour à Boca »