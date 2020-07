Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel plus que jamais menacé par Massimiliano Allegri ?

Publié le 1 juillet 2020 à 22h45 par D.M.

Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Leonardo souhaite attirer Massimiliano Allegri en cas de départ de Thomas Tuchel. Un départ qui pourrait intervenir en cas de mauvaises performances durant « le Final 8 » de la Ligue des champions.

Le 11 mars dernier, le PSG venait à bout du Borussia Dortmund au Parc des Princes et se qualifiait par la même occasion pour la suite de la Ligue des champions. Une victoire qui a redonné du crédit à Thomas Tuchel, menacé en cas de nouvelle défaite en huitième de finale. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 5 mai dernier, le PSG devrait conserver le technicien allemand jusqu’à la fin de son contrat en 2021. Malgré cela, Leonardo s’est d’ores et déjà penché sur la succession de Thomas Tuchel et un nom tient la corde.

Allegri pas insensible à l’intérêt du PSG