Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation sur le départ d’Hakimi !

Publié le 1 juillet 2020 à 22h00 par La rédaction

Après deux saisons passées à Dortmund où il était prêté par le Real Madrid. Achraf Hakimi devrait rejoindre l’Inter. Un départ qui ne serait pas uniquement le choix du club Merengue.

Achraf Hakimi va quitter le Real Madrid pour s’engager avec l’Inter Milan. Ces dernières heures un accord aurait été trouvé pour le transfert du latéral marocain. Le montant que devrait débourser l’Inter pour ce transfert serait de 40M€ plus 5M€ de bonus. Considéré comme un des meilleurs à son poste en Europe, le départ d'Achraf Hakimi suscite beaucoup d’interrogations sur la décision du Real Madrid de le laisser partir. Toutefois le choix du club Merengue ne serait pas le seul qui explique le départ d’Achraf Hakimi vers l’Inter.

« C'est le joueur lui-même qui a demandé ce transfert »