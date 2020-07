Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se prononce sur un départ d’Achraf Hakimi !

Publié le 1 juillet 2020 à 14h00 par G.d.S.S. mis à jour le 1 juillet 2020 à 14h01

Alors que l’Inter serait tout proche de boucler le recrutement d’Achraf Hakimi en provenance du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est confié sur ce dossier très chaud du moment.

Depuis quelques jours, la tendance semble très claire concernant l’avenir d’Achraf Hakimi (21 ans) : le latéral droit marocain, qui sort d’un prêt de deux ans particulièrement réussi au Borussia Dortmund, devrait définitivement quitter le Real Madrid cet été pour prendre la direction de l’Inter. Le club nerazzurro devrait boucler l’opération dans le cadre d’un transfert hauteur de 40M€, hors bonus. Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Zinedine Zidane a évoqué le dossier Hakimi en laissant planer un énorme suspens sur son probable départ du Real Madrid.

« Il y a la partie économique, et la partie sportive… »