Mercato - PSG : Leonardo se retrouve menacé par… Claude Makelele !

Publié le 2 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus du PSG qui lorgne depuis longtemps sur Sergej Milinkovic-Savic, Chelsea est entré dans la dans pour le milieu serbe. Et Claude Makelele est à la manœuvre pour les Blues…

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo est en quête de renfort pour le milieu de terrain du PSG, et le directeur sportif du club de la capitale a coché plusieurs noms à cet effet : Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) sont notamment ciblés par le PSG. Mais concernant la piste menant au milieu serbe de la Lazio, Leonardo peut avoir du souci à se faire…

Makelele passe la seconde pour Milinkovic-Savic