Mercato - Barcelone : Diego Simeone évoque le départ de Griezmann...

Publié le 2 juillet 2020 à 15h00 par La rédaction

Depuis quelques semaines, la gestion d’Antoine Griezmann au FC Barcelone fait beaucoup parler. Entré à la dernière minute du temps réglementaire face à l’Atlético Madrid mardi, le Français a-t-il fait une erreur en quittant les Colchoneros ? Diego Simeone donne son avis.

Après cinq années de bons et loyaux services à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann a rejoint le FC Barcelone en 2019 dernier contre la modique somme de 120M€. Depuis, l’attaquant français vit des mois compliqués sous les couleurs du club catalan. Il semble effectivement être totalement écarté du projet de Quique Setién et Griezmann compte d'ailleurs seulement une titularisation sur les trois derniers matchs. A-t-il bien fait de rejoindre le FC Barcelone ? Son ancien entraîneur préfère ne pas répondre...

« Ce point n'est pas important pour nous aujourd'hui »