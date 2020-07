Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang se prononce sur son avenir !

Publié le 2 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction

En fin de contrat avec Arsenal dans un an, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas exclu l'idée d'un départ au moment d'évoquer son avenir, lui qui serait toujours dans le viseur du FC Barcelone.

Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone pour pallier un possible échec dans le dossier Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec Arsenal. Une situation de plus en plus urgente d’autant plus que, dans le cadre de 32e journée de la Premier League, l’attaquant gabonais a montré son importance dans l'effectif de Mikel Arteta en inscrivant un doublé important face à Norwich. En attendant, Aubameyang a évoqué son avenir...

« Nous parlerons avec le club et nous verrons ce qui se passe »