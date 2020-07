Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Soutenu par le Barça, Griezmann a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 2 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

Plus que jamais, l’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone est remis en question. Toutefois, que ce soit du côté du Français, mais aussi du club catalan, il n’y aurait pas vraiment de débat à ce sujet. Explications.

Les débats sont nombreux autour d’Antoine Griezmann. Arrivé l’été dernier au FC Barcelone contre 120M€, le Français n’a toujours pas trouvé sa place au sein du club catalan. Des difficultés qui se ressentent sur le terrain. Décevant, l’ancien de l’Atlético de Madrid est très loin de répondre aux attentes placées en lui. Mais encore faut-il qu’il ait l’occasion de reprendre confiance. En effet, lors des derniers matchs du Barça, Quique Setien a choisi de débuter avec Griezmann sur le banc de touche, le faisant entrer en cours de jeu, avec plus ou moins de temps de jeu. Et lors du dernier duel contre les Colchoneros, cette gestion a suscité la polémique puisqu’Antoine Griezmann est entré dans le temps additionnel. De quoi forcément jeter un peu plus un froid sur l’avenir du champion du monde. Mais un départ est-il réellement à l’ordre du jour ?

Le divorce entre Griezmann et le Barça loin d’être acté !

Les temps sont plus que durs pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Pour autant, malgré ces difficultés, le Français n’aurait aucune intention d’aller voir ailleurs cet été. Comme l’explique Mundo Deportivo ce jeudi, malgré un intérêt de Manchester United et Manchester City, le joueur de Quique Setien ne voudrait pas partir et encore moins entrer dans un possible échange, comme cela avait pu être évoqué avec Lautaro Martinez. Selon le média ibérique, cette idée aurait même agacé le principal intéressé. Voulant réussir au Barça, Griezmann verrait même le club catalan le soutenir dans cette démarche. Comme le développe MD , les Blaugrana compteraient bien sur le joueur de 29 ans et voudraient le relancer. « Malheureusement, Antoine est arrivé avec un rêve et la réalité est que ce rêve ne se réalise. Mais c’est quelqu’un d’exceptionnel qui ne se plaint jamais. Il n’a jamais fait un mauvais geste », explique un haut dirigeant du FC Barcelone. En Espagne, on confirme donc la tendance évoquée ces dernières heures par L’Equipe et Le Parisien en ce qui concerne l’avenir d’Antoine Griezmann : un départ n’est pas à l’ordre du jour.

Une réunion importante à venir

Antoine Griezmann ne voudrait donc pas partir du FC Barcelone. Pour autant, il aimerait bien avoir des explications concernant sa situation actuelle. C’est ainsi que Maud Griezmann, soeur et agent du Français, devrait se rendre dans les prochains jours en Catalogne pour s’expliquer avec la direction du Barça. L’objectif serait notamment d’avoir des réponses concernant la gestion de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid notamment suite à ce match face aux Colchoneros. Des discussions qui devraient être tendues tant la situation de Griezmann est difficile. A voir désormais ce qui en ressortira…