Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 2 juillet 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Malgré les grandes difficultés qu’il rencontre depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann serait déterminé à s’imposer en Catalogne et ne songe pas à un départ cet été.

Mardi soir, Antoine Griezmann (29 ans) a vécu une nouvelle étape délicate dans son histoire avec le FC Barcelone. Face à son ancien club de l’Atlético de Madrid, l’attaquant français n’a eu droit qu’à trois petites minutes de jeu en toute fin de rencontre, et ses rapports avec Quique Setién semblent clairement en train de se dégrader en interne. Suffisant pour que Griezmann envisage un départ du Barça cet été, seulement un an après son arrivée pour 120M€ ? La tendance serait claire dans ce dossier.

Griezmann ne veut pas bouger