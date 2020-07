Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a de quoi se relancer ailleurs, mais…

Publié le 3 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Clairement pas au mieux, Antoine Griezmann pourrait avoir la possibilité de se relancer loin du FC Barcelone. Mais encore faut-il qu’il le souhaite…

L’entrée en jeu d’Antoine Griezmann dans le temps additionnel de la rencontre face à l’Atlético de Madrid a plus que jamais relancé le débat autour du Français au FC Barcelone. Depuis le début de la saison, le champion du monde déçoit, et alors que la pause aurait pu lui permettre d’arranger les choses, rien n’a changé. Les interrogations sont ainsi nombreuses et alors que Griezmann va seulement terminer sa première saison en Catalogne, certains l’envoie déjà loin du Barça. Une opportunité que certains clubs semblent avoir d’ores et déjà identifié.

Des pistes en Premier League !