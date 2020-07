Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sétien défendu par une ancienne gloire du Barça !

Publié le 3 juillet 2020 à 1h30 par A.C.

Rivaldo, ancien joueur du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de l’ambiance plutôt tendue au sein du club catalan.

Que se passe-t-il avec le FC Barcelone ? Avant l’arrêt des compétitions dû à la crise sanitaire du COVID-19, le titre semblait tendre les bras aux Catalans, déjà doubles champions en titre. Mais voilà, les choses ne vont pas eu mieux depuis la reprise, avec trois victoires et trois nuls. Le coupable est tout trouvé pour la presse et c’est Quique Sétien. En Catalogne on explique en effet que le coach du Barça serait totalement lâché par ses joueurs et les images des dernières rencontres sont assez claires, avec des cadres comme Lionel Messi qui semblent ignorer les consignes du staff. La récente polémique avec Antoine Griezmann n’arrange pas les choses, puisque Sétien a été directement critiqué par le père du joueur.

« Les joueurs et les entraîneurs doivent travailler ensemble pour trouver la meilleure solution »