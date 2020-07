Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Lautaro... Le Barça se fait recaler pour un énorme deal !

Publié le 2 juillet 2020 à 22h00 par La rédaction

Le feuilleton autour de la venue de Lautaro Martinez au Barça n’en finit plus de durer. La cause, les négociations très étroites entre l’Inter et Barça concernant la transaction. Barcelone a donc proposé aux dirigeants milanais un nouveau compromis.

Plusieurs mois après le début du feuilleton Lautaro Martinez, le dossier serait désormais au point mort. Dans ce feuilleton, il y a des certitudes et des interrogations. Les certitudes sont que Lautaro Martinez souhaite rejoindre le FC Barcelone et que le club n’est pas disposé à payer la clause du joueur. Les doutes eux portent sur la capacité des dirigeants catalans et lombards à se mettre d’accord. Même si Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa priorité ses finances ne lui permettent pas de payer la clause libératoire du joueur qui est de 111M€. Alors pour recruter l’Argentin, le club blaugrana n’a d’autre choix que de proposer un montant inférieur à celui de la clause et avec en contrepartie un joueur dans la transaction. Sauf que parmi toutes les propositions de joueurs faite par le Barça à l’Inter aucune n’a jusqu’ici convaincu les Nerazzurri . Le Barça est donc revenu à la charge ces dernières heures avec une nouvelle idée de joueur en tête, Antoine Griezmann.

Un échange Griezmann-Lautaro ? L’Inter dit non