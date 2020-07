Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal colossal mis en place pour le départ de Griezmann ?

Publié le 2 juillet 2020 à 14h30 par B.C.

Alors que la première saison d'Antoine Griezmann au FC Barcelone vire au cauchemar pour le Français, le club catalan s'interrogerait sérieusement sur l'avenir de ce dernier et pourrait s'en servir comme monnaie d'échange. Explications.

La situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone ne s'arrange pas. Mardi, le Français n'a joué que quelques secondes face à l'Atlético de Madrid (2-2) en entrant en jeu qu'à la 90e minute de jeu. Un choix assumé par Quique Setién : « Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c'est une décision qu'il comprendra, car c'est un grand joueur, un grand professionnel et un grand homme ». Une situation qui relance les rumeurs de transfert pour Griezmann, une année seulement après son arrivée pour 120M€.

Des discussions pour un échange avec la Juventus ?

Ce mercredi, AS expliquait que le Barça s'interrogeait sur l'avenir du champion du monde français. Si son départ semblait exclu il y a encore quelques semaines, les derniers événements commenceraient à faire douter la direction. Alors que Josep Maria Bartomeu rêve encore de Neymar, l'hypothèse d'un échange avec la star du PSG refait surface depuis peu en Espagne, mais pas seulement. Journaliste à Rai Sport , Paolo Paganini a lâché une bombe ce jeudi après-midi sur son compte Twitter . Après avoir approché le PSG et l'Inter Milan pour évoquer un échange avec Neymar ou Lautaro Martinez, c'est avec la Juventus que le FC Barcelone discuterait d'Antoine Griezmann. Selon le journaliste italien, Douglas Costa et Adrien Rabiot sont appréciés par le club culé, qui pourrait donc voir d'un bon œil un échange dans les prochains mois. Cependant, ce dossier semble compliqué à boucler.

Une opération impossible à boucler ?

Comme l'explique Paolo Paganini, le salaire d'Antoine Griezmann pourrait rapidement mettre à mal cette opération, d'autant que la Juventus doit déjà composer avec les émoluments XXL de Cristiano Ronaldo et ne souhaiterait pas faire de folies cet été après la crise du coronavirus. De plus, Antoine Griezmann aurait la ferme intention de s'imposer en Catalogne selon les informations de L'Équipe et du Parisien , et ce malgré l'intérêt de Manchester United et Manchester City. Reste à voir maintenant si la position de l'international tricolore changera d'ici la fermeture du marché des transferts.