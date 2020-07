Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann aurait deux prétendants XXL en Angleterre !

Publié le 2 juillet 2020 à 12h00 par T.M.

Antoine Griezmann n’est clairement pas au mieux au FC Barcelone. Alors que les doutes autour de son avenir augmentent, du côté de la Premier League, on resterait très attentif à la situation.

Le cas Antoine Griezmann fait plus que jamais parler au FC Barcelone. Et face à l’Atlético de Madrid, Quique Setien n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu. En effet, face à son ancien club, le Français a commencé sur le banc, pour finalement entrer dans les arrêts de jeu. Une gestion qui fait forcément parler. Déjà en difficulté sur le terrain, Griezmann se retrouve dans une situation compliquée et son avenir se retrouve ainsi au centre des discussions. Partira ? Ne partira pas ? Selon les dernières informations du Parisien , Maud Griezmann, soeur et agent du Barcelonais, serait attendue dans les prochains jours en Catalogne pour mettre les choses au point avec la direction du Barça. Une réunion qui devrait donner de précieux éléments aux prétendants d’Antoine Griezmann.

Un avenir en Angleterre ?