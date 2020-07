Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack de Serie A dans le viseur de Zidane ?

Publié le 2 juillet 2020 à 22h30 par A.C.

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, apprécierait beaucoup le profil de Nicolo Zaniolo.

L’été pourrait être très chaud pour le Real Madrid. Déjà, les hommes de Zinedine Zidane ont repris la tête de la Liga, au grand dam du FC Barcelone de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann. Mais le mercato qui se profile pourrait également nous réserver des grosses surprises. Zidane n’a en effet toujours pas oublié Paul Pogba, milieu de Manchester United, sans oublier le prodige Eduardo Camavinga. Le 5 juin dernier, nous vous annoncions d’ailleurs que le club madrilène a formulé une première offre d’une valeur totale de 60M€, pour le milieu du Stade Rennais.

Zaniolo, la nouvelle piste de Zidane ?