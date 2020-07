Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa justifie son choix inattendu !

Publié le 2 juillet 2020 à 20h15 par A.M.

Contre toute attente, Layvin Kurzawa a choisi de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain qui prenait fin le 30 juin. Une décision inattendue qu'il a justifiée.

Cet été, Leonardo est confronté à plusieurs chantiers importants. Toutefois, après avoir rapidement réglé la succession d'Edinson Cavani en négociant à la baisse l'option d'achat de Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG s'est également occupé du poste de latéral gauche. Alors que le nom d'Alex Telles a régulièrement circulé ces dernières semaines, le FC Porto semble se montrer trop gourmand aux yeux des Parisiens. Par conséquent, Leonardo a opté pour une solution en interne en prolongeant Layvin Kurzawa dont le contrat prenait fin le 30 juin. Désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024, l'ancien Monégasque affiche sa joie.

«Je suis heureux de continuer l'aventure ici»