Mercato - PSG : Tuchel pourrait devoir une fière chandelle à Allegri !

Publié le 2 juillet 2020 à 19h45 par Th.B.

Leonardo apprécie particulièrement le profil de Massimiliano Allegri avec qui il discute de temps à autre. Néanmoins, Thomas Tuchel ne devrait pas craindre pour sa place et d’être remplacé par l’Italien qui rêverait de Premier League.

Certes, le PSG a décidé de conserver Thomas Tuchel cet été et de ce fait, de le laisser aller au bout de son contrat avec le club de la capitale. Néanmoins, des sujets de tension à propos d’Edinson Cavani et de Tanguy Kouassi ont eu lieu entre l’entraîneur allemand et son directeur sportif ces derniers, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 29 juin. En outre, et toujours selon nos informations, l’option Massimiliano Allegri est une piste sérieuse de Leonardo pour l’après-Tuchel. Sans club depuis son départ de la Juventus l’été dernier, le technicien italien serait fin prêt à reprendre du service alors que son année sabbatique va touche à sa fin. Calciomercato.com assurait en outre ces dernières heures qu’Allegri ne serait d’ailleurs pas insensible à l’intérêt du PSG. Cependant, l’Italien ne ferait pas de Paris une priorité.

Allegri aurait recalé le Borussia Dortmund pour la Premier League !