Mercato - PSG : Leonardo pourrait trouver son bonheur à la Juventus !

Publié le 2 juillet 2020 à 18h30 par A.C.

Cet été, la Juventus et le Paris Saint-Germain pourraient être emmenés à réaliser plusieurs jolis coups. Les deux directeurs sportifs Fabio Paratici et Leonardo, entretiennent en effet d’excellentes relations...

Ces dernières semaines, nous vous avons plusieurs fois parlé de l’envie de Leonardo de recruter un milieu de terrain. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a plusieurs pistes actives, de Sergej Milinkovic-Savic à Lorenzo Pellegrini. Pourtant, cela ne l’empêche pas de chercher des renforts pour d’autres secteurs. Le PSG a en effet perdu Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich et verra Thiago Silva partir à la fin de l’été. Thomas Meunier a également plié bagages au terme de son contrat, pour rejoindre le Borussia Dortmund et Julian Draxler pourrait le suivre. A gauche, Layvin Kurzawa a lui prolongé de quatre années supplémentaires, alors que tout laissait penser qu’il allait quitter le PSG.

Douglas Costa, Alex Sandro et De Sciglio vers le PSG...

Pour pallier ces départs et même pour renforcer encore plus l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Leonardo pourrait se servir... du côté de la Juventus ! D’après les informations de Tuttosport , le directeur sportif du Paris Saint-Germain entretien d’excellentes relations avec Fabio Paratici, son homologue turinois. Par le passé, les deux ont notamment bouclé les opérations concernant Gonzalo Higuain, Leonardo Bonucci et Mattia Caldara. Ainsi, Tuttosport explique que cela pourrait se répéter cet été. Le PSG lorgnerait en effet Douglas Costa, Alex Sandro et Mattia De Sciglio. Ce dernier avait d’ailleurs été tout proche de rejoindre le club de la capitale, dans un échange avec Layvin Kurzawa.

...Et Paredes vers la Juventus ?