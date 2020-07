Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas justifie son choix de rester à l’OM !

Publié le 2 juillet 2020 à 16h30 par T.M.

S’il avait lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement revenu sur sa décision, acceptant de rester sur le banc de l’OM. Un choix sur lequel s’est confié le Portugais.

Le 14 mai dernier, l’OM a fait une terrible annonce en officialisant le départ de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Arrivé en 2016 au début du projet de Frank McCourt sur la Canebière, l’ancien du FC Barcelone a donc fait ses valises. Et cela aurait pu avoir de grosses répercussions au sein du club phocéen. En effet, quelques mois auparavant, André Villas-Boas avait été très clair, assurant qu’il était venu à l’OM pour Zubizarreta et que son avenir était lié au sien. Par conséquent, avec le départ de ce dernier, celui du Portugais était pressenti, d’autant plus qu’il a refusé une offre de prolongation de la part de Jacques-Henri Eyraud. Après seulement un an au Vélodrome, et malgré un contrat jusqu’en 2021, Villas-Boas aurait donc pu faire ses valises. Toutefois, après réflexion, le Special Two est revenu sur sa décision, faisant finalement le choix d’honorer sa dernière année de contrat. Un soulagement pour tout le monde à Marseille, surtout pour les joueurs, qui ont d’ailleurs pesé dans cette décision.

Villas-Boas peut compter sur son vestiaire !

André Villas-Boas va donc repartir pour une deuxième saison sur le banc de l’OM. Un dossier qui était pourtant loin d’être gagné, mais cela a finalement basculé du bon côté. Mais comment cela est arrivé ? Dans une interview aux médias du club phocéen ce jeudi, le Portugais a lâché une indication à ce sujet. Villas-Boas a ainsi notamment souligné l’importance de ses joueurs dans son choix de rester une saison de plus à l’OM, assurant alors : « Il y a un vrai amour pour moi à l’OM ? Je pense que ça vient avec les résultats, c’est toujours comme ça. J’espère que je serai toujours capable de répondre avec les résultats. Ça ne va pas changer mon amour, mon respect envers le club et les joueurs. Les joueurs sont à la fin la clé de la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement la saison dernière mais principalement cette saison ».

« On voulait continuer l’aventure, on lui a dit à tour de rôle »