Mercato - OM : Le clan Eyraud démonte le projet de Mourad Boudjellal !

Publié le 2 juillet 2020 à 8h45 par T.M.

Face aux ambitions de rachat de l’OM annoncées par Mourad Boudjellal, l’entourage de Jacques-Henri Eyraud a souhaité monter au créneau, tout en critiquant ce projet.

L’OM va-t-il changer de propriétaire ? Alors que Frank McCourt possède actuellement le club phocéen, le dossier de la vente a pris une ampleur bien différente depuis la sortie fracassante de Mourad Boudjellal. L’ancien patron du RCT a ainsi annoncé qu’il était porteur d’un projet colossal en lien avec Mohamed Ayachi Ajroubi et des fonds venus du Moyen-Orient. Un tremblement de terre pourrait donc se préparer du côté de la Canebière, même si comme depuis plusieurs semaines, du côté de la direction de l’OM, on ne cesse de répéter que le club n’est pas à vendre. D’ailleurs, face à ce projet piloté par Boudjellal, l’entourage de Jacques-Henri Eyraud a mis les choses au point.

« Rien n’arrive »