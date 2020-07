Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan McCourt répond à Boudjellal et Ajroudi !

Publié le 2 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal ne cesse d'être commenté, le clan McCourt a réitéré sa position. Le club n'est pas à vendre.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'Olympique de Marseille fait beaucoup parler. Il y a d'abord eu Al-Walid bin Talal, milliardaire saoudien, mais alors que ce dossier semble s'être refroidi, un projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal et par l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi fait les gros titres ces derniers jours compte tenu des multiples sorties médiatiques des deux hommes. Et alors que Jacques-Henri Eyraud a déjà assuré que l'OM n'était pas à vendre, Mourad Boudjellal attend un signe de Frank McCourt comme il l'explique : « On est allé chanter sous le balcon de Juliette McCourt (Frank McCourt, propriétaire de l'OM). On espère qu'elle va descendre. La balle est dans son camp. On va travailler avec des banques mais il faut que McCourt nous envoie un signe . » Et cela tombe bien l'entourage de l'actuel propriétaire de l'OM lui fait passer un message.

«Le club n'est pas à vendre»