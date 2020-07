Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts crient au scandale avant le choc contre le PSG !

Publié le 2 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Claude Puel espérait pouvoir étendre le prêt de William Saliba afin que ce dernier puisse disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, Arsenal a refusé de libérer son joueur. Et cela ne plaît pas à l'ASSE.

A l'image de plusieurs clubs en France, l'AS Saint-Etienne négocie une rallonge sur le contrat et le prêt des joueurs qui se terminaient le 30 juin. Et avant d'affronter le PSG en finale de Coupe de France le 24 juillet prochain, les Verts comptaient notamment conserver William Saliba, prêté l'été dernier par Arsenal dans la foulée de l'officialisation de son transfert. « William est en fin de contrat à la fin du mois, il prend beaucoup de plaisir à s’entraîner avec son équipe, nous verrons ce qu'il est possible de faire pour qu'il reste encore un petit peu avec nous », confiait d'ailleurs Claude Puel à ce sujet récemment. Mais pendant que le PSG obtenait l'accord de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Sergio Rico, les Verts quant à eux se sont heurtés à un mur pour William Saliba. Et l'ASSE ne manque pas de critiquer le comportement d'Arsenal.

L'ASSE fracasse Arsenal