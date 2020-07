Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande promesse de Kurzawa !

Publié le 2 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Contrat toute attente, Layvin Kurzawa a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. Et l'ancien Monégasque ne cache pas sa motivation.

A l'image d'Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa voyait son contrat au PSG s'achever le 30 juin. Mais à l'inverse des quatre autres, le latéral gauche a finalement prolongé son bail jusqu'en juin 2024 contre toute attente. Leonardo a revu ses plans pour le poste de latéral gauche compte tenu de la difficulté d'en recruter un nouveau et surtout face aux autres chantiers qui s'offrent à lui cet été. D'ailleurs, Layvin Kurzawa semble plus motivé que jamais et ne manque pas de le faire savoir.

«Je vais travailler, donner et faire le maximum»