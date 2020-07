Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès lance un avertissement à Boudjellal !

Publié le 1 juillet 2020 à 23h45 par G.d.S.S.

Alors que Mourad Boudjellal porte un projet de rachat colossal du Moyen-Orient pour l’OM, Pierre Ménès livre son point de vue à ce sujet et envoie un message à l’ancien président du RC Toulon.

« Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient (…) nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM », confiait Mourad Boudjellal le 26 juin dernier, officialisant donc la possibilité d’un rachat de l’OM cet été dans un gros projet donc il est le porteur. Depuis, l’ancien président du RC Toulon a multiplié les interventions et les entretiens pour se prononcer plus en détail sur ce possible rachat de l’OM, et Pierre Ménès semble avoir été convaincu.

« Très sûr de lui et convaincant »

Toutefois, via son compte Twitter , le consultant de Canal + a tenu à mettre en garde Mourad Boudjellal et attend des actes concrets si cette opération de rachat de l’OM venait à se concrétiser : » Je l’ai trouvé comme toujours très sûr de lui et convaincant. Maintenant il va falloir passer aux actes. Il prend un risque énorme pour sa crédibilité », indique Pierre Ménès. Le message est passé…