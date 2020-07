Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les hommes derrière le projet de Boudjellal enfin dévoilés ?

Publié le 1 juillet 2020 à 19h15 par D.M. mis à jour le 1 juillet 2020 à 19h30

A en croire Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Yasir Al-Rumayyan et Yasser Almisehal seraient derrière le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi.

Vendredi dernier, Mourad Boudjellal lançait une bombe en annonçant être impliqué dans un projet de rachat de l’OM : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt. » Hommes d’affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi serait également impliqué dans ce dossier, même si pour l’heure, son rôle reste assez trouble.

L’Arabie Saoudite aux commandes ?

Mais une question se pose. Qui est réellement derrière ce projet de rachat de l’OM ? Selon le directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Hasni Abidi, l’Arabie Saoudite piloterait ce projet. Comme il l'indique sur son compte Twitter, Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du fonds d'investissement public, du fonds souverain du Royaume d'Arabie saoudite et Yasser Almisehal, président de la Fédération saoudienne de football seraient derrière ce projet et seraient sous les ordres du prince Mohammed ben Salmane.