Mercato - OM : Le projet de Boudjellal est toujours loin de faire l’unanimité…

Publié le 2 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Mourad Boudjellal pilote actuellement un projet XXL pour racheter l’OM, tous ne sont pas si emballés que cela par cette affaire.

Du côté de l’OM, on ne cesse de le répéter, le club n’est pas à vendre. Frank McCourt n’aurait donc pas l’intention de quitter son poste, mais les candidats intéressés sont pourtant bien au rendez-vous. Et depuis quelques jours, tous les regards sont désormais tournés vers Mourad Boudjellal. L’ancien président du RCT a annoncé être porteur d’un énorme projet pour reprendre l’OM, accompagné notamment d’investisseurs venus du Moyen-Orient. De quoi faire tourner les têtes des supporters sur la Canebière, mais de grosses interrogations sont également apparues sur les dessous de ce projet. Ils sont nombreux à se poser des questions. Et pour Footmercato , Christophe Bouchet, ancien président du club marseillais, a lui aussi émis certains reproches.

« Ça met les club en danger »