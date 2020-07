Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién lâché par son vestiaire ? Il répond !

Publié le 1 juillet 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir incertain de Quique Setién qui serait lâché par ses joueurs au FC Barcelone, l’entraîneur catalan a livré ses vérités à ce sujet mardi soir.

Une nouvelle fois tenu en échec en Liga mardi soir, cette fois par l’Atlético de Madrid (2-2), le FC Barcelone va mal depuis la reprise du championnat. Et Quique Setién, l’entraîneur du club blaugrana , se retrouve en première ligne. Selon les dernières informations venues d’Espagne, le technicien catalan aurait perdu le soutien du vestiaire, ce qui pourrait avoir un impact sur son avenir au FC Barcelone. Mais Setién a nié en bloc en conférence de presse d’après-match.

« Je me sens soutenu »