Mercato : Laurent Blanc en concurrence directe avec Emery pour son avenir ?

Publié le 3 juillet 2020 à 11h05 par A.D.

Depuis son départ du PSG à la fin de la saison 2015-2016, Laurent Blanc n'a toujours pas trouvé de nouveau club. Alors qu'il serait suivi de près par la Fiorentina, le coach français serait en concurrence avec Unai Emery, son successeur dans le club de la capitale, Luciano Spalletti et Ivan Juric.