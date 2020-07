Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Une piste de l’OM vers un départ libre ?

Publié le 3 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

S’il lui reste encore un an de contrat avec Strasbourg, Adrien Thomasson n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger. La perspective d’un départ libre, dans un an, se dessine.

A l’instar de Florian Thauvin, Adrien Thomasson commence à construire une réflexion autour de son avenir. Celle d’un départ, libre de tout contrat, dans un an. Selon nos informations, c’est en effet une possibilité qui prend du corps dans la mesure où le milieu de terrain de de 26 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Racing Club de Strasbourg pour prolonger son bail en Alsace.

L’OM est là, à l’affût

En France, Adrien Thomasson suscite des intérêts. Comme révélé par le10sport.com, l’OM est bien là. Et si Andoni Zubizarreta a été à l’origine de l’intérêt marseillais, avec un vrai coup de cœur pour Thomasson, l’OM continue de suivre le joueur et André Villas-Boas souhaite le faire venir si une possibilité existe. Cette possibilité deviendra d’autant plus intéressante si Thomasson est libre, dans un an. Mais l’OM n’est pas seul puisque plusieurs clubs étrangers sont également positionnés, notamment en Bundesliga. Mais Strasbourg n’a bien évidemment pas dit son dernier mot. Les dirigeants alsaciens souhaitent conserver et donc prolonger leur joueur.