Mercato - Barcelone : Ce prétendant qui annonce la couleur pour une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 2 juillet 2020 à 21h00 par T.M.

Avant de rejoindre le FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses premiers pas sur un terrain avec le maillot des Newell’s Old Boys. D’ailleurs, du côté du club de Rosario, on espère toujours un retour de La Pulga.

Ces dernières semaines, l’avenir de Lionel Messi a fait énormément parler. Finalement, la star du FC Barcelone ne partira pas cet été, et alors que l’Argentin n’a plus qu’un an de contrat, cela pourrait rapidement se résoudre avec une prolongation. Entre Messi et le Barça, l’histoire va donc continuer, bien que le sextuple Ballon d’Or pourrait toujours disposer d’une clause lui permettant de partir s’il le souhaite à chaque fin de saison. Il n’est donc pas exclu que l’on voit Messi sous un autre maillot que celui des Blaugrana. Un scénario qui interpelle forcément les Newell’s Old Boys, où l’on rêve d’assister à un retour du natif de Rosario.

« Cette décision lui revient à lui et à sa famille »