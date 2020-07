Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmzann attend un geste fort de... Messi !

Publié le 1 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

De nouveau remplaçant face à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann voit son expérience à Barcelone tourner au fiasco et l’aide de Lionel Messi serait demandée par son entourage.

Depuis la reprise du Championnat, le malaise Griezmann se fait de plus en plus sentir et observer. La rencontre face à l’Atlético de Madrid (2-2) l’a encore démontré mardi soir avec l'entrée en jeu d’Antoine Griezmann à la 90e minute. Une situation qui pose de nombreuses questions concernant le champion du monde 2018. En Espagne, on parle désormais d’humiliation pour Griezmann, qui est tout de même considéré comme l’un des tous meilleurs joueurs au monde et qui est totalement snobé par son entraîneur Setien. Outre l'entraîneur, certaines critiques allaient à l’encontre de Lionel Messi qui était accusé de délaisser le Français et de ne pas favoriser son intégration au sein de Barcelone. Des avis qui ont été très vite repris ces derniers jours…

Aucune inimitié entre les deux hommes