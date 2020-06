Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién en remet une couche sur Antoine Griezmann !

Publié le 29 juin 2020 à 21h00 par D.M.

Antoine Griezmann a débuté le match face au Celta Vigo ce dimanche sur le banc des remplaçants. Présent en conférence de presse, Quique Setién a de nouveau tenté de justifier son choix.

Face au Celta Vigo ce samedi, Antoine Griezmann n’a disputé que 9 minutes. En effet, comme face au FC Séville le 19 juin dernier, Quique Setién a décidé de ne pas titulariser l’attaquant français recruté pour 120M€ lors du dernier mercato estival. A la fin du match, l’entraîneur avait justifié sa décision en évoquant un choix tactique : « Antoine Griezmann ? Je me fiche que les recrues soient chères ou non. Cette semaine, nous avons opté pour une autre composition. La semaine dernière, vous m'avez demandé pourquoi Ansu ou Riqui n'ont pas joué et maintenant Griezmann. Je prends des décisions techniques qui ne sont pas capricieuses. » Présent en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién a de nouveau évoqué le statut d’Antoine Griezmann.

« Seulement onze peuvent jouer »