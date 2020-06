Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un problème Griezmann dans le vestiaire ? La réponse !

Publié le 30 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Clément Lenglet a tenu à défendre et à encourager son coéquipier Antoine Griezmann (29 ans), en grande difficulté au FC Barcelone.

Régulièrement écarté du onze de départ par Quique Setién lors des derniers matchs et en difficulté lorsqu’il est sur le terrain, Antoine Griezmann (29 ans) ne vit pas ses plus beaux jours sous le maillot du FC Barcelone. Le champion du monde 2018 avait été recruté l’été dernier pour un montant de 120M€ par les dirigeants blaugrana et pour le moment, l’ancien de l’Atlético de Madrid ne répond pas aux exigences placées en lui. De son côté, l’international français ne compterait pas quitter le Barça cet été. Après avoir reçu le soutien de son entraîneur en club, Antoine Griezmann a été complimenté par Clément Lenglet, son coéquipier au Barça et en équipe de France.

« Je suis sûr que tout se passera bien pour Antoine au Barça »