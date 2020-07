Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça défend le choix de Sétien pour Griezmann !

Publié le 1 juillet 2020 à 10h00 par A.C.

Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet du traitement réservé par Quique Sétien à Antoine Griezmann.

Décidément, la vie n’est pas rose pour Antoine Griezmann, au FC Barcelone. On pensait le Français enfin intégré, mais ce mardi un nouvel épisode est venu ternir le tableau. Face à son ancien club de l’Atlético de Madrid, il n’a en effet joué que quelques minutes, puisqu’il est rentré en jeu à la 90e minute. En Espagne on parle déjà d’humiliation pour Griezmann, qui ne semble clairement pas rentrer dans les plans de Quique Sétien, à Barcelone.

« Griezmann ? Ce sont des décisions techniques »