Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec cuisant se confirme avec Griezmann !

Publié le 1 juillet 2020 à 0h30 par D.M.

Recruté lors du dernier mercato estival contre un chèque de 120M€ par le FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à trouver sa place dans l’effectif catalan. Face au Celta Vigo ce samedi, le Français a une nouvelle fois débuté la rencontre sur le banc et son passage en Catalogne continue de susciter de nombreuses interrogations.

Après un passage réussi à l’Atlético, Antoine Griezmann a décidé de tenter une nouvelle aventure en s’engageant avec le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Recruté contre un chèque de 120M€, le Français a pris donc la direction de la Catalogne où il a rejoint dans l’effectif catalan Luis Suarez ou encore Lionel Messi. Mais le Français aurait connu des difficultés d’adaptation. En effet, selon la presse espagnole, l’attaquant argentin lui aurait réservé un accueil glacial. Mais ce n’est pas tout. Sur le terrain, Antoine Griezmann peine à trouver sa place sur le côté, lui qui évoluait plutôt dans l’axe à l’Atlético. Malgré des débuts prometteurs au FC Barcelone, le Français peine à retrouver son niveau entrevu à Madrid et ce ne sont pas ses dernières prestations qui feront changer d’avis les observateurs.

Les performances de Griezmann déçoivent, mais…