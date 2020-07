Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Kylian Mbappé… Qui va rester le plus longtemps ?

Publié le 1 juillet 2020 à 7h45 par G.d.S.S.

Alors qu’ils font sans cesse l’objet de spéculations en provenance d’Espagne et que leur avenir au PSG semble encore loin d’être fixés, qui de Neymar ou Kylian Mbappé quittera en premier le club de la capitale ? Le Français semble avoir une longueur d’avance…

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone rêverait de rapatrier Neymar après l’avoir vu filer au PSG durant l’été 2017, tandis que le Real Madrid fantasmerait toujours autant sur Kylian Mbappé qui serait un profil très apprécié par Zinedine Zidane. En clair, la presse espagnole ne cesse de s’enflammer sur les deux stars du PSG qui pourraient débarquer dans quelques mois… mais qui de Neymar ou Mbappé semble le mieux parti pour quitter en premier le Parc des Princes ?

Mbappé semble plus proche de la sortie

Les deux joueurs sont tout les deux sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, donc sur le papier, difficile d’y voir très clair à ce sujet. Mais sur le plan économique, le Real Madrid semble clairement en mesure de mettre la pression sur le PSG dans un an, à l’été 2021, pour rafler la mise avec Mbappé. C’est d’ailleurs ce qu’annonçait dernièrement le média espagnol El Bernabeu. De son côté, Neymar semble enfin épanoui au sein du club de la capitale, et un départ à Barcelone ne semble plus tellement d’actualité, d’autant que le club catalan dispose de nombreux éléments dans ce secteur de jeu (Coutinho, Griezmann, Dembélé). En clair, Mbappé pourrait bien quitter le PSG avant Neymar dans un an.