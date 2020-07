Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi la prolongation de Kurzawa était nécessaire

Publié le 1 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que sa prolongation n’était pas d’actualité, Layvin Kurzawa a finalement signé un nouveau contrat. Le Parisien a dévoilé les raisons d’un incroyable revirement de situation de la part du PSG.

Avant la semaine dernière et l’information divulguée par France Football , une prolongation de contrat de Layvin Kurzawa semblait utopique tant Leonardo semblait avoir avancé dans sa quête pour le successeur du latéral gauche. Néanmoins, le Français a paraphé un nouveau contrat de quatre saisons avec le PSG lundi soir. De quoi mettre un terme aux rumeurs d’un arrière gauche à Paris cet été ? Cela en a tout l’air à moins que le PSG ne souhaitait pas perdre gratuitement Kurzawa cet été, moment où son contrat allait expirer, pour mieux le vendre ou à moins que Juan Bernat occupe un poste plus offensif la saison prochaine laissant la place pour un autre défenseur. Quoi qu’il en soit, Layvin Kurzawa a prolongé son contrat, et il existerait trois bonnes raisons à cela.

Le besoin de joueurs français et les grosses indemnités de transfert pour un nouveau latéral