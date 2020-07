Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann est soutenu en interne !

Publié le 1 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Pour Antoine Griezmann, l’expérience au FC Barcelone n’est clairement pas la meilleure. Malgré tout, le Français peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Recruté l’été dernier pour 120M€, Antoine Griezmann était clairement très attendu au FC Barcelone. Problème, cela ne se passe pas forcément comme prévu pour l’international français. Ayant du mal à trouver sa place dans le vestiaire et sur le terrain, l’ancien de l’Atlético éprouve de grosses difficultés qui se ressentent sur ses performances. D’ailleurs, lors des derniers matchs du Barça, Griezmann a plutôt pris place sur le banc de touche. La période est donc compliquée pour le protégé de Quique Setien, mais en interne, on ne s’affole pas.

« Aucun problème »