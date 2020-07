Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Coutinho... Le Barça prépare une offre légendaire pour Neymar !

Publié le 2 juillet 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Relancé par la presse espagnole, le feuilleton Neymar continue à prendre de l'ampleur de l'autre côté des Pyrénées. La Cuatro assure même que le FC Barcelone serait disposé à offrir Philippe Coutinho et Antoine Griezmann au PSG en échange de la star brésilienne.

La crise couve au FC Barcelone. Et comme à chaque fois que le club catalan traverse des turbulences, le nom de Neymar est de retour dans la presse espagnole. Ces derniers jours, AS a été le premier à dégainer en relançant l'hypothèse d'un échange entre le numéro 10 du PSG et Antoine Griezmann. Et pour cause, le Champion du monde 2018 traverse une passe plus que délicate en Catalogne. En grande difficulté depuis le début de saison, le natif de Mâcon a même perdu sa place de titulaire puisque Quique Setién l'a relégué sur le banc. Contre l'Atlético de Madrid (2-2), Antoine Griezmann est d'ailleurs simplement entré pour disputer les arrêts de jeu de la rencontre, preuve qu'aux yeux de son entraîneur, il est passé derrière Ansu Fati dans la hiérarchie. Et seulement un an après l'arrivée de l'attaquant français, le Barça essaierait de s'en séparer.

Griezmann+Coutinho = Neymar ?

Et selon les informations de La Cuatro , le FC Barcelone planifierait d'inclure Antoine Griezmann dans une transaction pour rapatrier Neymar. Mais afin d'être sûr de convaincre le PSG de lâcher sa star, le club blaugrana pourrait également ajouter Philippe Coutinho dans le deal. Pour rappel, la saison dernière déjà le Barça avait tenté d'inclure plusieurs joueurs dans la transaction pour récupérer Neymar. Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo ou encore Ousmane Dembélé étaient les plus régulièrement cités. Cette fois-ci, sur le papier l'offre semble plus alléchante. Mais encore faut-il que le PSG y trouve son compte. Les Parisiens estiment-ils que Philippe Coutinho et Antoine Griezmann sont suffisants pour remplacer Neymar ? D'après La Cuatro , le club de la capitale pourrait en tout cas voir d'un bon œil une telle opération, l'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid jouissant d'une très belle cote en France.

Griezmann, principal frein à cette opération ?