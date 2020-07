Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet échec cuisant qui se dessine...

Publié le 2 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Le FC Barcelone devrait bel et bien se casser les dents sur le dossier Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la grande priorité pour cet été.

Il ne s’est pas passé une semaine, sans que Lautaro Martinez ne fasse la Une de la presse catalane. Sport comme Mundo Deportivo ont parlé en long et en large de l’intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant de l’Inter. Cette piste a d’ailleurs été appuyée par Lionel Messi, coéquipier de Lautaro Martinez en sélection, mais également par Luis Suarez. Les dirigeants du Barça ont rapidement lancé les grandes manœuvres et rencontré l’entourage du joueur. Un accord aurait ainsi été trouvé entre l’attaquant et le club catalan... mais pas avec l’Inter. A Milan, on ne souhaite en effet pas se séparer de Lautaro Martinez. La seule issue serait de lever sa clause de départ de 111M€, qui expire le 7 juillet prochain, mais le Barça ne semble pas vraiment avoir les moyens actuellement, pour le faire.

Lautaro Martinez, c’est fini ?

Ce dossier semble donc stagner depuis quelque temps... et les choses ne devraient pas changer ! L’Inter a plusieurs fois publiquement douché les espoirs du FC Barcelone et le fait que la deadline de la clause de départ de Lautaro Martinez approche à grands pas, n’arrange pas les choses. Ainsi, La Gazzetta dello Sport explique que l’attaquant ne devrait finalement pas rejoindre le FC Barcelone cet été. D’ailleurs, à l’Inter il a une place de choix, est en course pour une qualification en Ligue des Champions et même pour un titre inespéré en Serie A. Une belle prolongation de contrat l’attendrait même, avec une grosse revalorisation salariale à la clé.

Le Barça prêt à virer sur Aubameyang